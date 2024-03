Bosnia-Italia: ambasciata a Sarajevo organizza evento "La strada che non scegli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Sarajevo presso l'Hotel Europa l'evento "La strada che non scegli", dedicato al tema della disabilità, promosso dall'ambasciata d'Italia in collaborazione con l'associazione "Bosnian Doctors for Disabled" (BDfD) e con la locale Società Dante Alighieri. Vi hanno preso parte autorevoli espressioni istituzionali della Bosnia-Erzegovina, tra le quali il ministro federale per il Lavoro e le Politiche sociali, Adnan Delic – che si è unito all'ambasciatore negli indirizzi inaugurali - l'Assistant Minister del ministero statale per i Rifugiati e Diritti umani, Kemo Sarac; la ministra della Giustizia del Cantone di Sarajevo, Darja Softic-Kadenic; e diversi alti funzionari del Ministero statale degli Affari civili nonché membri del Parlamento. Nell'aprire l'evento, l'ambasciatore Marco Di Ruzza ha evocato il processo di riforma avviato dall'Italia in attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata nel 2009. Sono stati così ricordati, tra gli aspetti maggiormente qualificanti della riforma, la revisione dei processi valutativi per l'accertamento della disabilità, con il rilievo attribuito al principio dell'accomodamento ragionevole, e l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Valorizzata altresì la prossima riunione G7 sul tema "Inclusione e Disabilità" (Umbria, 14-16 ottobre 2024), a conferma della priorità attribuita al tema dall'Italia anche nell'ambito della propria Presidenza del G7. (segue) (Seb)