Bosnia-Italia: ambasciata a Sarajevo organizza evento "La strada che non scegli" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori sono proseguiti con un dialogo a tre tra la scrittrice bolognese Grazia Gironella, la presidente della BDfD Amela Velic e il presidente della Dante Alighieri Adnan Mehmedović, moderatore della serata. "La strada che non scegli" è infatti il titolo di un libro scritto dalla stessa Gironella, che racconta la toccante storia di Ajlina, una giovanissima ragazza bosniaca la cui vita cambia per sempre dopo un tuffo in piscina. È la storia di una donna da allora tetraplegica, sullo sfondo di una guerra appena finita. È soprattutto, come recita il sottotitolo, una storia vera. Dietro Ajlina si nasconde infatti la stessa Velić: trentotto anni, una laurea alla facoltà di filosofia della capitale bosniaco-erzegovese, un italiano e un tedesco perfetti, la dottoressa Velic è stata la vera protagonista dell'evento. Un evento con un duplice obiettivo: da un lato, la promozione di uno splendido libro italiano – "è importante", ha dichiarato Grazia Gironella, "raccontare la disabilità per creare una società più sensibile e più giusta" - dall'altro, presentare le attività della BDfD. (segue) (Seb)