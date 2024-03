Bosnia-Italia: ambasciata a Sarajevo organizza evento "La strada che non scegli" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondata da un medico austriaco – il professor Martin Salzer, esperto mondiale nel campo dell'ortopedia – la BDfD assicura infatti dal 2013 assistenza alle persone con disabilità gravi in tutta la BiH, tramite sostegno finanziario, sponsorizzazioni, individuazione di assistenti personali e attività di lobbying mirate. "Come dimostra la storia di Ajlina – ha chiosato Di Ruzza – anche quando la vita mette di fronte a una strada che non scegli, ci puo' essere comunque una strada che scegli: ossia la strada del coraggio, della tenacia, della forza d'animo e soprattutto dell'impegno a favore degli altri. E questa e' la strada che ha scelto Amela Velić". (Seb)