Consulta: Sugar tax non è costituzionalmente illegittima (2)

- Considerata la dichiarata finalità extrafiscale dell'imposta in oggetto - volta al contrasto del fenomeno dell'obesità e del diabete, nonché della diffusione degli effetti collaterali dannosi degli edulcoranti sintetici -, il Tar Lazio sosteneva che il diverso trattamento applicato a due fattispecie ritenute omogenee (bibite e altri prodotti alimentari, entrambi edulcorati) non trovasse alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa della medesima e fosse, quindi, irragionevolmente discriminatorio. Nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, la Corte ha ritenuto che la scelta disincentivante del legislatore - operata con l'introduzione della citata tassa - non risulta né irragionevole, né arbitraria, né ingiustificata quanto alla sua limitazione alle sole bevande edulcorate rispetto a prodotti alimentari di altro tipo. Come risulta, infatti, dalla relazione illustrativa della disciplina di legge istitutiva della Sugar tax, tale imposta è stata disegnata raccogliendo l'invito dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), contenuto nel suo Rapporto del 2015 ('Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases', Ncds), ad introdurre una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dalla medesima organizzazione e da studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la Sugar tax viene applicata da tempo. (segue) (Com)