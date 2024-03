Consulta: Sugar tax non è costituzionalmente illegittima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro, anche la genericità del termine di riferimento individuato dal rimettente ("altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti") come fattispecie apparentemente omogenea a quelle delle bevande analcoliche conferma l'infondatezza della supposta violazione del principio di eguaglianza tributaria: "Si tratta, infatti, di un insieme di prodotti con caratteristiche funzionali e nutrizionali assai eterogenee fra loro, oltre che del tutto differenti da quelle delle bevande edulcorate, insieme come tale. E ciò a maggior ragione in quanto la nuova imposta non grava sulle sostanze edulcoranti in sé considerate, ma propriamente sulle bevande edulcorate e in funzione della quantità di edulcoranti aggiunti evidentemente calcolata in base alla tipologia di prodotti alimentari (liquidi) interessata". (Com)