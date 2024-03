Spagna: ministro Esteri Albares, governo monitora minaccia terroristica "minuto per minuto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna segue l'evolversi della minaccia terroristica "minuto per minuto" e non esclude di innalzare il livello di allerta come hanno fatto altri Paesi europei dopo l'attentato di Mosca. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, in un'intervista a "Cadena Ser" in cui ha lanciato un messaggio di calma ai cittadini, assicurando che il governo prenderà "le decisioni necessarie per garantire la sicurezza". Tuttavia, Albares ha ricordato che il livello di allerta terrorismo in Spagna è già "molto, molto alto", ma che senza dubbio "verranno prese le decisioni se necessario". "Né l'Unione Europea, né la Nato, né ovviamente la Spagna e il governo spagnolo si stanno preparando per una guerra, perché né l'Ue, né la Nato, né nessuna delle alleanze di cui la Spagna fa parte sono alleanze offensive, sono tutte alleanze difensive", ha aggiunto il capo della diplomazia spagnola.(Spm)