Iraq-Italia: premier Al Sudani riceve ambasciatore Greganti, focus su relazioni bilaterali

- Il primo ministro dell’Iraq, Muhammad Shiaa al Sudani, ha discusso con l’ambasciatore d’Italia a Baghdad, Maurizio Greganti, delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Lo ha reso noto stamane l’ambasciata d’Italia in Iraq con un messaggio su X, spiegando che l’incontro, avvenuto domenica scorsa, è stato “fruttuoso”. Al centro del colloquio, come si legge nel post, c’è stato il “rafforzamento della profonda amicizia tra Italia e Iraq nel campo della sicurezza, del commercio e del sostegno al settore privato”. “L’auspicio è di poter presto accogliere Sua Eccellenza (il premier iracheno Al Sudani) in visita in Italia”, ha concluso l’ambasciata italiana. (Irb)