Giro d'Italia: Tajani, quest'evento è nostro ambasciatore di pace nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giro d'Italia è un efficace strumento di politica estera, un portatore di pace, e per questo il nostro governo oggi lo nominerà come "ambasciatore dello sport d'Italia nel mondo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione del 107esimo Giro d'Italia in corso oggi in Farnesina. "L'Italia è portatrice di pace e valorizzare lo sport è un modo di promuoverla", ha detto Tajani, convinto che la diplomazia dello sport sia sempre "diplomazia di pace" e specificando che fra i motivi che hanno spinto il governo a sostenere il Giro c'è la volontà di promuoverlo come esperienza formativa, oltre che di aumentare le presenze turistiche nel nostro Paese. "Il campione ha una grande responsabilità, quella di essere un modello positivo per i giovani: insegna a vincere, ma anche ad essere gregario, e che perdere fa parte della vita", ha detto Tajani. (Res)