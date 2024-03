Giro d'Italia: Zoppas (Ice), partnership con Rcs per aumentare numero turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giro d'Italia è un'ottima occasione di promozione del territorio italiano e per questo l'agenzia governativa Ice ha creato "una partnership importante" con il gruppo Rcs, al fine di espandere le potenzialità dell'evento ed aumentare ulteriormente il numero sempre di presenze turistiche nel nostro Paese. Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell'agenzia Ice, alla presentazione del 107mo Giro d'Italia in corso oggi in Farnesina. (Res)