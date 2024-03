Russia: Calenda, Salvini dimostri disdetta accordo con partito Putin, per governo sua posizione non sarà sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, "ha in essere un accordo con 'Russia unita' di Putin che dice che bisogna scambiarsi informazione e linee politiche sui temi internazionali. Abbiamo chiesto una cosa semplice, di darci evidenzia che l’accordo è stato disdetto. Se non lo fai c’è un problema”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervistato su Rainews24 parlando della mozione di sfiducia contro Matteo Salvini. "La sua posizione continua a essere a parole di sostegno all’Ucraina ma di forte alleanza a Putin e questo non sarà sostenibile al governo nel lungo periodo perché le contraddizioni in politica estera fanno emergere il bipolarismo”, ha aggiunto.(Rin)