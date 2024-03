Algeria: Paese punta su desalinizzazione dell'acqua di mare per combattere siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria si trova attualmente ad affrontare una doppia sfida derivante dalla diminuzione delle precipitazioni e dall'aumento della domanda idrica da parte delle famiglie, dell'agricoltura e dell'industria, una situazione che la colloca sotto un notevole stress idrico. Un articolo pubblicato dal sito web d’informazione “Tsa Algerie” sottolinea che l’Algeria sta portando avanti una strategia tesa a ridurre la dipendenza dalle risorse idriche naturali attraverso la desalinizzazione dell'acqua di mare. Dal 2000, l'Algeria ha iniziato a diversificare le sue fonti idriche, includendo acque superficiali (attraverso dighe), acque sotterranee (tramite trivellazioni) e fonti non convenzionali (come la desalinizzazione dell'acqua marina e il trattamento delle acque reflue). Attualmente, il Paese conta su 80 dighe, di cui 65 sono operative, con una capacità complessiva di oltre 9 miliardi di metri cubi. Altre cinque dighe sono attualmente in fase di costruzione e l'Algeria prevede di aumentare il numero di tali infrastrutture a 139 entro il 2030. Nel 2003 è stato avviato un programma per la costruzione di impianti di desalinizzazione: 11 dei 13 impianti previsti lungo la costa sono già stati completati. Programmi aggiuntivi lanciati negli ultimi anni hanno portato alla costruzione di altre tre stazioni, con ulteriori cinque in programma per il 2024. (segue) (Ala)