Algeria: Paese punta su desalinizzazione dell'acqua di mare per combattere siccità (2)

- Secondo il ministero delle Risorse idriche algerino, la quota di acqua potabile prodotta tramite desalinizzazione dovrebbe passare dal 17 per cento attuale al 25 per cento, con l'obiettivo finale di raggiungere il 42 per cento e poi il 60 per cento. Questa politica dovrebbe liberare considerevoli quantità di acqua dalle dighe per essere utilizzate dall'industria e dall'agricoltura. Inoltre, il settore agricolo beneficerà dell'acqua proveniente dai trattamenti delle acque reflue, per i quali è in corso un programma significativo. Grazie a tali infrastrutture, l'Algeria potrà continuare a garantire un approvvigionamento idrico accettabile per la popolazione, l'industria e l'agricoltura. Inoltre, le proiezioni delle organizzazioni internazionali non classificano il Paese tra quelli più a rischio di siccità futura, anche se è prevista una diminuzione delle precipitazioni del 20 per cento entro il 2050. (segue) (Ala)