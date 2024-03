Algeria: Paese punta su desalinizzazione dell'acqua di mare per combattere siccità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Water Risk Atlas del World Resources Institute (Wri), ci sono 25 paesi altamente minacciati dallo stress idrico entro il 2050, ma l'Algeria non è tra di essi, sebbene si trovi in una posizione marginale. Questi paesi ospitano un quarto della popolazione mondiale e si prevede che consumeranno quasi tutta la riserva idrica disponibile ogni anno, con almeno la metà della popolazione globale che sperimenterà condizioni di stress idrico estremo per almeno un mese all'anno. Anche se gli scenari più ottimistici relativi al contenimento del riscaldamento globale a 1,3 - 2,4 gradi si avverassero, nel 2050 si prevede che un miliardo di persone in più nel mondo si troveranno in una grave situazione di scarsità d'acqua. (segue) (Ala)