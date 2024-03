Georgia-Italia: ambasciatore D'Antuono partecipa a evento celebrativo del DanteDì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Georgia Massimiliano D'Antuono ha partecipato all'evento celebrativo del DanteDì, giornata nazionale italiana istituita per celebrare l'inestimabile contributo del Sommo Poeta alla cultura e alla letteratura. All'evento organizzato dal Comitato della Società Dante Alighieri di Tbilisi e ospitato dall'Università Tecnica della Georgia (GTU), come riferisce una nota della rappresentanza diplomatica, sono intervenuti il rettore dell'Ateneo David Gurgenidze e la presidente del Comitato della Società Dante Alighieri di Tbilisi, Nino Tsertvadze. Il testimonial della serata, il famoso poeta georgiano e l'autore dell'Inno Nazionale del Paese, David Magradze, apprezzato anche in Italia (è il Cavaliere della Stella d'Italia, nonché il vincitore dei vari premi letterari tra cui anche il premio Giacomo Leopardi) ha letto alcune sue poesie pubblicate nel nostro Paese, mentre le loro traduzioni in lingua italiana sono state proposte agli ospiti dagli insegnanti della Società Dante Alighieri. (Rum)