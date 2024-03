Tlc: Ascani (Pd), cambiamento epocale con IA, va regolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione annuale di Auditel 2024 “arriva in un anniversario importante sia per Auditel che per la televisione e incrocia anche dei cambiamenti epocali, in particolare quello che riguarda la penetrazione dell'intelligenza artificiale nella sua forma generativa in tutte le nostre relazioni, in tutti gli aspetti della società e anche per quello che riguarda le telecomunicazioni”. Lo ha detto la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, del Partito democratico, a margine dell'evento di presentazione della Relazione annuale Auditel 2024, a Montecitorio. “E' importante conoscere i rischi legati a questa tecnologia ma anche utilizzarla al meglio per massimizzare le opportunità. Anche Auditel, con le misurazioni relative alle telecomunicazioni, hanno molto da guadagnare da un buon utilizzo dell'intelligenza artificiale, ovviamente regolata”, ha sottolineato Ascani, che ha aggiunto: “La tecnologia è uno strumento che ci consente di conoscere meglio le abitudini di ascolto e di consumo degli utenti, per capire anche come aggiustare le nostre modalità di misurazione sulla base delle nuove abitudini degli utenti che hanno sempre più a che fare con un consumo in mobilità”. (Rin)