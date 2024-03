Scala: Sala, doveroso aprirla a Pollini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano "ci sono dei luoghi che sono le ‘case dei milanesi’, vale per il Duomo, Palazzo Marino, ma anche per la Scala, era doveroso aprire la Scala". Lo ha detto il sindaco Sala ai giornalisti dopo l'apertura della camera ardente di Maurizio Pollini, musicista e direttore d'orchestra scomparso sabato scorso all'età di 82 anni, la cui camera ardente è stata allestita nel foyer del teatro della Scala. "Dicevo alla vedova - ha continuato - che ho avuto la fortuna di assistere a febbraio di un anno fa al suo ultimo concerto, ovviamente aveva i suoi anni, ma quando era al piano sembrava un uomo senza età, trasmetteva questa presenza straordinaria, un grande protagonista sia per le qualità artistiche sia per quelle umane". (Rem)