Milano: Sala, Pollini al Famedio per me positivo, vedremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo vedremo, per quanto riguarda il mio giudizio personale la vedo solo come una cosa positiva poi ovviamente vedremo il consiglio cosa dice". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo l'apertura della camera ardente di Maurizio Pollini, musicista e direttore d'orchestra scomparso sabato scorso all'età di 82 anni, la cui camera ardente è stata allestita nel foyer del teatro della Scala, rispondendo a chi gli ha chiesto se proporrà il nome del maestro per il Famedio. (Rem)