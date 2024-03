© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giro d'Italia determina una ricaduta economica immediata sul territorio di circa 600 milioni di euro in prodotti consumati e di altri 1,4 miliardi legati alle persone che vengono successivamente nel nostro Paese per visitarlo e conoscerlo. Lo ha sottolineato Urbano Cairo, presidente di Rcs, alla presentazione del 107mo Giro d'Italia in corso oggi in Farnesina.(Res)