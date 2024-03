Droga: undici misure cautelari a Catanzaro per traffico e spaccio - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Questa mattina i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Vibo Valentia hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di 11 misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sulla base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di associazione finalizzata al trasporto, detenzione, vendita e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish, nonché in ordine alla commissione di condotte di acquisto e cessione di sostanza stupefacente. (Rin)