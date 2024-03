Cina-Singapore: responsabile rapporti internazionali Partito comunista in visita dal 25 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del dipartimento internazionale del Partito comunista cinese, Liu Jianchao, visiterà Singapore dal 25 al 28 marzo su invito del ministro degli Esteri Vivian Balakrishnan. Lo riferisce il ministero degli Esteri singaporiano in un comunicato. "La visita del ministro Liu accresce lo slancio positivo delle visite bilaterali ad alto livello”, nonché gli scambi a livello di governo, persone e partiti, recita la nota. Per l’ex città-Stato, la visita di Liu sarà anche un’opportunità per “riaffermare i buoni progressi compiuti nelle relazioni bilaterali e scambiare opinioni su questioni regionali e internazionali di reciproco interesse”. Sono previsti incontri con il primo ministro, Lee Hsien Loong; il vicepremier e ministro delle Finanze, Lawrence Wong; e con il vicepremier e ministro coordinatore per le Politiche economiche, Heng Swee Keat. Liu, 60 anni, era stato indicato come possibile ministro degli Esteri della Cina dopo la destituzione di Qin Gang. Da quando ha assunto l’incarico nel 2022, Liu ha viaggiato in più di 20 nazioni e incontrato funzionari di più di 160 Paesi. (Cip)