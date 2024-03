Cina-Nepal: presidente Conferenza consultiva, necessario rafforzare sostegno reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Nepal dovrebbero rafforzare il sostegno politico, collaborare alla “costruzione di alta qualità” della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e rafforzare i legami a livello di cittadini. Lo ha detto il presidente del comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Cppcc), Wang Huning, al termine dell’incontro tenuto ieri a Pechino con il vicepremier e ministro degli Esteri nepalese, Narayan Kaji Shrestha. La Cina vuole lavorare con il Nepal per attuare “l’importante consenso” raggiunto dai leader dei due Paesi, rafforzare il partenariato strategico e “promuovere la creazione di una comunità sino-nepalese dal futuro condiviso”, ha detto Zhao. (Cip)