Gaza: Aeronautica britannica consegna aiuti umanitari via aerea

- L'Aeronautica britannica (Raf) ha trasportato per la prima volta in aereo forniture alimentari direttamente ai civili di Gaza. È quanto riporta il quotidiano "The Times", che specifica che sono state consegnate più di dieci tonnellate di acqua, riso e latte artificiale al popolo palestinese sulla costa settentrionale di Gaza. Questo mese la Raf, come parte degli sforzi internazionali volti a fornire assistenza salvavita ai civili, ha consegnato cibo sufficiente per sfamare 275 mila persone, ma questa è la prima volta gli aiuti sono stati lanciati direttamente da aerei britannici. Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha criticato Israele per aver bloccato il flusso di aiuti nell'area attraverso "negazioni arbitrarie" e "lunghe procedure di autorizzazione, inclusi screening multipli e finestre di apertura ristrette nelle ore diurne". (Rel)