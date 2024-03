Cina-Nauru: Xi ha invitato Isola ad entrare nella Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invitato l’Isola di Nauru a entrare nella Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), l’iniziativa strategica di connettività globale lanciata da Pechino nel 2013. Durante l’incontro tenuto ieri nella capitale cinese con l’omologo David Adeang, Xi si è detto pronto ad espandere la cooperazione con Nauru sui fronti del commercio, degli investimenti e delle infrastrutture, nonché a fornire assistenza allo sviluppo del Paese insulare del Pacifico “senza vincoli politici”. I due capi di Stato hanno assistito alla firma di una serie di accordi di cooperazione in vari settori, tra cui agricoltura, economia e Nuova via della seta. (segue) (Cip)