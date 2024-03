Cina-Nauru: Xi ha invitato Isola ad entrare nella Nuova via della seta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, il governo di Nauru ha interrotto le relazioni ufficiali con Taiwan dopo 41 anni, trasferendo il riconoscimento diplomatico alla Cina. Iniziativa, questa, accolta favorevolmente da Xi, secondo cui “i due Paesi hanno aperto un capitolo storico” nelle loro relazioni. “L'amicizia, a prescindere dalla data del suo inizio, avrà un futuro luminoso. La cooperazione, a prescindere dalla portata della sua dimensione, sarà produttiva finché sincera”, ha detto il capo di Stato cinese. Xi ha inoltre espresso l’intenzione di rafforzare la cooperazione con Nauru in meccanismi multilaterali come le Nazioni Unite e il Forum delle Isole del Pacifico, a beneficio del multipolarismo e in difesa degli interessi comuni ai Paesi in via di sviluppo. (Cip)