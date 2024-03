Roma: maltrattamenti in famiglia a Colleferro, braccialetto elettronico per 41enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 41 anni di origini nigeriane, residente a Colleferro, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, ha ricevuto dal Gip del tribunale di Velletri, un divieto di avvicinamento alla ex moglie. L’uomo, durante liti con la donna, aveva usato violenza fisica nei confronti nei confronti della donna coetanea e connazionale. Secondo il racconto della vittima, denunciato i primi di febbraio ai carabinieri, il 41enne l’aveva anche aggredita fisicamente procurandole lesioni personali, con prognosi di 7 giorni, e minacciata che gliela avrebbe fatta pagare. Circostanza che hanno indotto la donna a interrompere la convivenza. Per assicurare che l'ex violento si mantenga lontano dalla sua vittima è stato disposto l'utilizzo del braccialetto elettronico.