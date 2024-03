Cina-Dominica: Xi a premier Skerrit, sosterremo sviluppo “nei limiti delle nostre capacità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a contribuire allo sviluppo socioeconomico della Dominica “nei limiti delle sue capacità”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al termine dell’incontro tenuto ieri a Pechino con il primo ministro dominicano Roosevelt Skerrit. Xi, riporta l’agenzia di stampa “China News Service”, ha definito la Dominica “un Paese importante nei Caraibi nonché un buon amico e partner affidabile della Cina nella regione”. Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche, 20 anni fa, i due Paesi “si sono sempre rispettati a vicenda e trattati alla pari. La fiducia politica reciproca non ha fatto altro che consolidarsi e gli scambi e la cooperazione in vari settori sono fioriti”, ha detto il presidente cinese. Pechino è dunque pronta a lavorare per rafforzare l’allineamento delle rispettive strategie di sviluppo e per rendere le “relazioni amichevoli una forza trainante che garantisca una cooperazione vantaggiosa per tutti”. Xi ha evidenziato che “la chiave per il regolare sviluppo delle relazioni sino-dominicane risiede nell’alto livello di fiducia politica reciproca tra i due Paesi, così come nella comprensione e nel sostegno reciproco su questioni che riguardano i rispettivi interessi e preoccupazioni”. (Cip)