Serbia: mancano voti necessari, salta dibattito Consiglio sicurezza Onu su bombardamenti Nato del 1999

- Non c'è stata alcuna discussione sul bombardamento Nato dell'ex Jugoslavia (nel 1999) durante la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riporta la stampa di Belgrado, secondo cui non ci sono stati sufficienti voti, ne servivano nove, per inserire la proposta all'ordine del giorno della seduta. Tre membri del Consiglio di sicurezza hanno votato a favore della discussione mentre i restanti dodici si sono astenuti. L'inizio del dibattito, previsto su richiesta della Russia in occasione del 25mo anniversario dell'inizio dei bombardamenti Nato sulla Jugoslavia, è stato contrassegnato da un confronto tra gli ambasciatori di Russia e Francia all'Onu, Vasilij Nebenzja e Nicolas de Riviere, i quali hanno espresso opinioni opposte sulla necessità di discutere l'operazione militare nella riunione. Il capo della diplomazia serba Ivica Dacic, arrivato nella sede delle Nazioni Unite, ha affermato che impedire il dibattito rappresenta "un precedente che non si verificava da molto tempo" e che la Serbia "è delusa" da un simile risultato. (segue) (Seb)