Serbia: mancano voti necessari, salta dibattito Consiglio sicurezza Onu su bombardamenti Nato del 1999 (2)

- Dacic ha sottolineato che il tema "è estremamente importante per l'ordinamento giuridico internazionale". "Grazie ai Paesi che hanno apertamente sostenuto l'inserimento di questo argomento all'ordine del giorno: Russia, Cina e Algeria. Molti Paesi si sono astenuti per non avere problemi con le grandi potenze, altri non hanno voluto parlare di qualcosa in cui esistono doppi standard", ha detto Dacic. Il ministro di Belgrado, riferendosi all'accaduto, ha aggiunto che "l'uso arbitrario della forza armata non è consentito ed è possibile solo a condizioni rigorosamente definite dalla Carta delle Nazioni Unite". "La Nato e i suoi membri non avevano basi basate sul diritto internazionale per aggredire la Jugoslavia", ha sottolineato Dacic. I Paesi della Nato lanciarono la campagna senza ottenere l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per l'azione militare. (Seb)