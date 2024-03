Cina-Dominica: firmati accordi di cooperazione su agricoltura, infrastrutture e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Dominica hanno stipulato una serie di accordi su sviluppo verde, agricoltura, infrastrutture e cooperazione lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). La firma è stata apposta al termine del colloquio tenuto ieri a Pechino dai primi ministri, il cinese Li Qiang e il dominicano Roosevelt Skerrit. I due premier hanno discusso l’andamento della cooperazione bilateale e le sue future prospettive di sviluppo. Soffermandosi sui “progressi sostanziali” e la “proficua cooperazione” intrattenuta dai due Paesi in vari campi, Li si è detto pronto a rafforzare gli scambi con Dominica, a consolidare la fiducia politica reciproca e a incentivare l’ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. Tra le principali aree di cooperazione indicate dal premier cinese spiccano agricoltura, infrastrutture e commercio. Li ha inoltre ribadito che il suo Paese sostiene Dominica nella “salvaguardia della sua sovranità e indipendenza”, nonché nella ricerca di un percorso di sviluppo consono alle sue condizioni nazionali. (Cip)