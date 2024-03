IA: Urso, mettere uomo al centro del processo, sfida è trasferire tecnologia sicura a micro e piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nello stabilire come utilizzare l'intelligenza artificiale a beneficio dell'uomo è necessario che la persona sia "al centro di questo processo per evitare o sventare rischi per le persone e le imprese e utilizzare al meglio le nuove tecnologie". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso su Rtl 102.5. "Noi ci stiamo concentrati sul sistema industriale, su come anche le micro e le piccole e medie imprese possono beneficiare dell'IA" dal momento che "hanno meno competenze e importunità rispetto alle grandi e dunque devono essere sicure e affidabili. Come trasferire questa tecnologia è la sfida, per questo abbiamo abbiamo istituito a Torino una fondazione per l'intelligenza artificiale al fine del trasferimento di questa sfidante tecnologia al sistema delle Pmi nell'economia circolare, nel settore dell'automotive e dello spazio", ha evidenziato Urso. (Rin)