Ucraina: Marina militare ha colpito nave da sbarco russa Ivan Khurs

- Il 23 marzo la marina militare ucraina ha colpito la nave da sbarco militare russa Ivan Khurs. Lo ha confermato oggi il portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, nel corso di una diretta televisiva. "Per quanto riguarda la Ivan Khurs, possiamo confermare di aver colpito l'attrezzatura da ricognizione della nave. Quindi, in realtà ora la nave non è pronta al combattimento, non può svolgere i compiti assegnati", ha detto Pletenchuk. Inoltre, il portavoce ha confermato che le forze ucraine hanno anche attaccato altre due grandi navi da sbarco, la Azov e la Yamal. (Kiu)