Ue: Perego, serve un commissario europeo alla Difesa

- L’Europa deve lavorare a una forza di difesa unitaria, per aver un ruolo maggiore a livello internazionale, e quest’obiettivo potrebbe essere raggiunto più velocemente con la nomina di un Commissario alla Difesa. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago a “L’Identità”. “Di fatto, spendiamo un terzo degli Stati Uniti come Unione europea, ma con molto meno peso e potenza militare di loro, perché non siamo organizzati come una difesa comune, è un processo in linea con il Partito popolare europeo e noi di Forza Italia che crediamo nell’Europa, nella sua politica estera e in una difesa comune”, afferma Perego. Il sottosegretario ha parlato anche del ritorno della minaccia terroristica dopo l’attacco avvenuto venerdì scorso al Crocus City Hall di Mosca. “Ad oggi si pensa che l’attentato sia di matrice islamica, un gesto brutale che va perseguito e non strumentalizzato con il rischio di alzare ancora ulteriormente la tensione internazionale. Il terrorismo è un problema per tutta la comunità internazionale, è un grande pericolo per la pace che nella situazione attuale può trovare effetti ancora più significativi, per questo non bisogna mai abbassare la guardia”, ha detto il sottosegretario. (segue) (Res)