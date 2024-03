Ue: Perego, serve un commissario europeo alla Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione al ruolo dell’Italia, Perego ha evidenziato come “il conflitto Israele – Hamas, le azioni degli Houthi Yemeniti in Mar Rosso e la guerra in Ucraina, hanno portato a un innalzamento dei controlli su tutti gli obiettivi sensibili nel nostro Paese che ha già una efficace presenza di forze dell’ordine, Forze armate e agenzie sul territorio, la Farnesina dà costantemente indicazioni su dove e come muoversi all’estero e la nostra intelligence è costantemente aggiornata per percepire criticità”. Insomma, ha concluso il sottosegretario, l’Italia è protagonista “con i nostri uomini e donne della Difesa, in molti scenari internazionali per favorire processi di pace che salvaguardino la libertà e i diritti di uno Stato occupato come l’Ucraina e che porti a una fine delle ostilità, senza smettere di sostenere Kiev”. (Res)