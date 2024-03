Regno Unito: Shapps, minaccia nucleare è peggiore mai vista e non migliorerà per un decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia di una guerra nucleare è più grave che mai e probabilmente durerà almeno un altro decennio. È il monito lanciato dal governo britannico in un nuovo documento della difesa sul deterrente nucleare nazionale in cui si afferma che "ci si trova ora in un periodo di elevato rischio e volatilità che probabilmente durerà oltre il 2030" grazie alla crescente ostilità di Russia, Cina, Corea del Nord e Iran. Commentando il documento, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha affermato che il sistema missilistico Trident del Regno Unito "è ora più rilevante che mai" mentre il ministro alla Difesa, Grant Shapps, ha lanciato un avvertimento sul fatto che "i rischi nucleari stanno aumentando". "Le minacce che il Regno Unito e i nostri alleati devono affrontare stanno aumentando in termini di portata, complessità e diversità, motivo per cui il nostro deterrente nucleare è importante ora come non lo è mai stato" ha detto Shapps, aggiungendo che il governo guidato dal Partito conservatore è sempre stato "inequivocabile nel suo sostegno alla deterrenza nucleare del Regno Unito, che è fondamentale per la nostra sicurezza nazionale". (Rel)