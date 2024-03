Digitale: Urso, fondamentale una nuova alfabetizzazione di massa dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Con il 5G e a breve con il 6G si può creare un sistema produttivo e industriale più competitivo, così come dei cittadini più consapevoli e capaci di conoscere i sistemi informativi. Già al summit di Londra e anche al G7 ci siamo confrontati su quello che riteniamo fondamentale, ovvero come arrivare a una nuova alfabetizzazione di massa per consentire ai cittadini di usare al meglio le nuove modalità di comunicazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso su Rtl 102.5. (Rin)