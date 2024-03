Laos-Cambogia: firmati accordi per la fornitura di energia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, in visita ufficiale nel Laos (25 e 26 marzo), ha incontrato ieri l'omologo Sonexay Siphandone, con cui ha assistito alla firma di sette documenti di cooperazione, cinque dei quali incentrati sul settore energetico. Lo riferisce il quotidiano "Khmer Times". Un memorandum d'intesa, che ha come contraenti il ministero delle Miniere e dell'energia cambogiano e il gruppo laotiano Phongsubthavy Group, riguarda la compravendita di energia dalla centrale idrosolare Xekhaman II. Lo stesso ministero ha sottoscritto protocolli anche con altre compagnie – Xaysana Group, Wis e Sisan International Joint Development – per l'acquisto di energia dagli impianti di Nam Emoun. Infine, ha siglato un memorandum con Electricité du Laos (Edl) per la fornitura di mille megawatt da varie fonti, e un accordo con Spg Corporation Public Company Limited per acquistare energia dalla centrale di Xekong. Il premier cambogiano, inoltre, ha avuto un incontro col presidente dell'Associazione di amicizia Laos-Cambogia, Khambai Damlat.