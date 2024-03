Laos-Cambogia: firmati accordi per la fornitura di energia verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hun Manet si recherà successivamente in Cina per partecipare al Forum di Boao per l’Asia, nella provincia cinese dell’Hainan da domani al 29 marzo. Secondo l’agenda annunciata dal ministero degli Esteri cambogiano, il premier terrà un discorso durante la cerimonia di apertura della manifestazione, quest’anno sul tema “L’Asia e il mondo: sfide comuni, responsabilità condivise”. A margine dell’evento il leader avrà colloqui con Zhao Leji, presidente del Comitato permanente dell’Assemblea del popolo della Cina, col generale He Weidong, secondo vicepresidente della Commissione militare centrale, e con Feng Fei, segretario provinciale dell’Hainan del Partito comunista cinese. (Fim)