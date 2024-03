Regno Unito: inflazione generi alimentari scende al 4,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dei prezzi dei generi alimentari in Regno Unito è scesa al 4,5 per cento, il livello più basso dal mese di febbraio del 2022. Ciò nonostante, una famiglia su quattro ha ancora difficoltà finanziarie. È quanto emerge dai dati della società d'analisi Kantar Group. Fraser McKevitt, responsabile del settore retail e consumer insight presso Kantar, ha dichiarato: "L'inflazione dei generi alimentari è scesa in modo significativo da quando ha raggiunto un picco preoccupante del 17 per cento nel marzo 2023. Tuttavia, nonostante questo continuo rallentamento, molte famiglie britanniche avvertono ancora la crisi. stretta. Secondo i nostri dati, il 23 per cento di loro si identifica in difficoltà finanziarie, la stessa percentuale riportata nel novembre dello scorso anno". (Rel)