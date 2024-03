Agricoltura: Bergamini, depositata pdl Lega per riconoscere figura agromeccanico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega ha depositato una PdL con la quale "si riconoscere la figura dell'agromeccanico, tutelandolo con una normativa specifica. Una legge molto attesa dal comparto per delineare il quadro normativo e riconoscere la figura professionale di questi imprenditori". Lo ha detto il deputato della Lega Davide Bergamini, componente della commissione Agricoltura e primo firmatario della Pdl. "Il comparto lo attendeva da tempo: si darà così il giusto riconoscimento a questa figura. Si prevede anche l'istituzione di un albo nazionale. La proposta è formata da 15 articoli che prevedono, inoltre, la qualifica per potersi iscrivere, corsi di formazione, i requisiti della figura, i controlli nel settore, i bandi dedicati per l'acquisto di attrezzature con minore impatto ambientale e i vari criteri di attuazione. La Lega dimostra, ancora una volta, di ascoltare il mondo agricolo e passare dalle parole ai fatti", conclude.(Com)