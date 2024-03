Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto nuvoloso o coperto; qualche schiarita a sera a partire da sudovest. Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e con la possibilità di qualche temporale, soprattutto in giornata in pianura; in indebolimento ed esaurimento a partire da sudovest a sera. Limite delle nevicate soggetto a variabilità, mediamente attorno a 1200-1400 metri di altitudine. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in leggero o moderato calo. In pianura minime intorno a 9 gradi, massime intorno a 13 gradi. (Rem)