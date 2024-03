Bari: Emiliano, volevo difendere Decaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Emiliano è accusato di aver messo nei guai Antonio Decaro, il sindaco chiamato a difendersi non solo dagli attacchi del centrodestra, ma anche dai ricordi del suo mentore politico. "I miei ricordi - dice il presidente della Regione Puglia al "Fatto Quotidiano" - sono puntuali, esatti. Antonio, allora mio assessore, stava per impiantare le telecamere e chiudere al traffico i vicoli di Bari Vecchia. Per chi era dedito al contrabbando e allo spaccio, al furto e all'estorsione le telecamere avevano il senso di una pugnalata mortale, un atto ostile, definitivo". Ma un sindaco dell'antimafia non va dal mafioso a dirgli: ti affido il mio assessore. Altrimenti trasforma i Capriati da gangster in tutor civici: "Possiamo discutere intorno all'appropriatezza del verbo, ma non posso concedere legittimità alla violenta mistificazione che si sta facendo di quell'incontro. Io vado lì perché conosco anche il colore degli occhi di quella gente in ragione del fatto che fino a qualche mese prima il sottoscritto li faceva arrestare, mica li conduceva a teatro. E vado lì - aggiunge il governatore - perché una città si amministra anche con azioni di moral suasion. Ho teorizzato la costruzione di una rete antimafia sociale convinto come sono che il codice penale da solo non basta a piegarla". Però affida il sindaco alla sorella del boss: "Dico alla sorella del boss di capire e far capire che le misure che stava attuando l'assessore erano anzitutto provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. E lì c'erano figli piccoli. Come sindaco mi facevo carico delle azioni del mio assessore e della responsabilità politica di coinvolgere chi è ai margini, farlo venire dentro al circuito civile. Chi vive ad Aosta ha capito che anche il Pd s'imbuca con i mafiosi, viene a patti con loro. Io stavo parlando a Bari e infatti la città non crede a una parola di quel che dice la destra". (segue) (Rin)