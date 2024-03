Imprese: Toti, serve un candidato forte Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento più che mai a Confindustria serve una leadership forte e autorevole, che sappia recitare un ruolo strategico nel processo di competitività e modernizzazione del Paese. Le liti? Ognuno ha diritto di far valere le proprie ragioni, ma alla fine deve prevalere lo spirito di squadra. E la mia Liguria dev'essere la prima ad averlo chiaro di fronte alla competizione tra Garrone e Orsini". Lo ha detto a "Repubblica" il governatore della Liguria Giovanni Toti, che segue molto da vicino il dossier Confindustria. La sua regione ha schierato due candidati forti, Garrone e Gozzi. Solo il primo è rimasto in gara: "Senza nulla togliere agli ultimi presidenti, Boccia e Bonomi, quelle di Garrone e Gozzi sono state due candidature autorevoli rappresentanti della grande industria, sia tradizionale che dell'innovazione, basti pensare ai gruppi, Erg e Duferco, che rappresentano". (segue) (Rin)