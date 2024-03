Imprese: Toti, serve un candidato forte Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gozzi, però, è stato escluso: "Ci sono due considerazioni da fare. Una da governatore della Liguria: l'auspicio che il prossimo presidente di Confindustria sia ligure. E questo, consentitemelo, sarebbe anche un riconoscimento al percorso di sviluppo economico che questa regione ha intrapreso dalla ricostruzione del ponte di Genova in avanti. L'altra, fondante per tutti credo, è che non sarebbe una buona partenza in un momento in cui il sistema paese ha bisogno di trovare equilibri più avanzati, iniziare con una guerra senza quartiere". "E non sarebbe neppure un buon esempio - aggiunge - nei confronti della politica e dei cittadini. Serve coraggio, che è anche quello di trovare accordi costruttivi, pur ritenendo di avere le migliori ragioni, e lo dico sia chiaro considerando Gozzi validissimo, come ritengo che sia Garrone". Quanto alle caratteristiche che deve avere un presidente di Confindustria: "Serve una leadership condivisa. Qualcuno dice un monarca costituzionale e in fondo anche in Inghilterra la casa regnante, pur non essendo eletta, monitora costantemente il consenso dei suoi cittadini. Occorre una svolta anche per riportare dentro quelli che sono usciti in questi anni". (segue) (Rin)