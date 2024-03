Imprese: Toti, serve un candidato forte Confindustria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Paese - spiega Toti - ha bisogno di tutti, di un sindacato che non insegua chi urla più forte e di una Confindustria autorevole, per evitare la destrutturazione della rappresentanza delle parti sociali. E che abbia la forza di accompagnare uno sviluppo e una transizione che non si possono limitare solo all'utilizzo, pur commendevole, del Pnrr o dei fondi europei". "Serve - aggiunge il governatore - una politica industriale avanzata, uno slancio di modernizzazione, un welfare aziendale di secondo livello per liberare forza lavoro, una transizione governata, altrimenti non terremo il passo in Europa, pur essendo tutt'ora la seconda manifattura. E poi i dossier più caldi". Sull'ex Ilva, Confindustria "deve essere interlocutore forte per il governo in ogni situazione. Personalmente - conclude Toti -, in questi mesi avrei gradito una presa di posizione netta da parte degli industriali sul rigassificatore in Liguria, ma non è mai arrivata, mentre si erano levate alte e forti le proteste per gli extracosti di gas e energia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina". (Rin)