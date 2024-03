Centrodestra: Romeo (Lega), una ricchezza le differenze tra alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che gli alleati non sono irritati: "Macché. Come al solito, c'è il tentativo di alcuni mezzi di informazione di montare alcune legittime differenze e farle passare come 'divisioni'". II raduno di sabato di Identità e democrazia (Id), non è stato preso benissimo né da Fratelli d'Italia né da Forza Italia. Lo hanno anche detto: "Noi abbiamo una posizione chiara da tempo. Vogliamo replicare il modello italiano in Europa, cambiando coloro che hanno governato in questi anni". Poi fa un esempio pratico: "Quando si è trattato di fermare alcune politiche green sui fitofarmaci e l'inquinamento da allevamenti, si è riusciti a fermare queste follie contro i nostri agricoltori grazie ai voti determinanti del gruppo Id. In altri termini: se vogliamo evitare che i Socialisti europei continuino a governare, c'è bisogno di tutti. È un ragionamento pragmatico che va nella direzione di unire tutto il centrodestra. Non certo di dividerlo". La premier ieri ha parlato dell'errore di chi 'fa prevalere la campagna elettorale': "La presidente del Consiglio giustamente si deve rapportare con la presidente della Commissione Ue. Ma questo è il tema istituzionale, noi facciamo un ragionamento politico che va oltre la campagna elettorale". (segue) (Rin)