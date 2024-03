Bangladesh: Paese celebra Giorno dell’indipendenza, re del Bhutan ospite speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, la prima ministra Sheikh Hasina, e il re del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, in visita a Dacca come ospite speciale della celebrazione del Giorno dell’indipendenza, che cade oggi, hanno reso omaggio ai martiri della guerra di liberazione, combattuta contro il Pakistan e vinta nel 1971. La premier, inoltre, ha reso omaggio a suo padre e padre della nazione, Sheikh Mujibur Rahman, noto anche come Mujib e Bangabandhu, “amico del Bengala”, e ha incontrato militari feriti e familiari di caduti. Il re del Bhutan sarà ospite d’onore di un banchetto offerto dal capo di Stato bengalese nella residenza ufficiale di Bangabhaban. Nella data odierna il Paese ricorda la dichiarazione di indipendenza del 26 marzo 1971 da parte di Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu fu una figura centrale nel movimento e nella guerra di liberazione e fu il primo presidente del Bangladesh tra il 1971 e il 1972; fu poi primo ministro e morì assassinato da un gruppo di ufficiali dell’Esercito nel 1975. L’inizio effettivo dell’indipendenza coincide però con la resa del Pakistan, il 16 dicembre 1971, data in ricordo della quale il Bangladesh celebra il Giorno della vittoria. (segue) (Inn)