Bangladesh: Paese celebra Giorno dell’indipendenza, re del Bhutan ospite speciale (2)

- Hasina e il re Jigme si sono incontrati ieri, incontro concluso con un comunicato congiunto, e hanno assistito alla firma di tre protocolli d’intesa. Uno ha per oggetto l’istituzione di una zona economica speciale bhutanese nel distretto bengalese di Kurigram, area che il sovrano visiterà durante il suo soggiorno. La zona economica “aggiungerà un nuovo orizzonte nel commercio e negli investimenti bilaterali”, si legge nel comunicato. Un altro riguarda l’apertura di un’unità di chirurgia plastica e ricostruttiva a Thimphu, capitale del Bhutan, e la cooperazione nella sanità, “altra pietra miliare nella cooperazione bilaterale”; il re si recherà in giornata all’Istituto nazionale di chirurgia plastica e ricostruttiva di Dacca intitolato a Sheikh Hasina e parlerà con medici e studenti. Dacca ha offerto anche un aumento delle borse di studio per medicina e chirurgia destinate agli studenti bengalesi. Il terzo protocollo è stato sottoscritto dalla Direzione per la protezione dei diritti dei consumatori del Bangladesh e l’Autorità del Bhutan per la concorrenza e gli affari dei consumatori. (segue) (Inn)