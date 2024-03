Bangladesh: Paese celebra Giorno dell’indipendenza, re del Bhutan ospite speciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno anche rinnovato il protocollo sugli scambi culturali. Il Bangladesh, inoltre, ha offerto al Bhutan assistenza nella formazione diplomatica. La premier e il re hanno espresso soddisfazione per lo stato delle relazioni bilaterali. Hasina ha ricordato che il piccolo Paese himalayano fu il primo a riconoscere il Bangladesh indipendente, il 6 dicembre 1971, e ha sottolineato l’importanza del protocollo del 2023 sulla mobilità e il transito e delle recenti iniziative volte a facilitare il commercio. Entrambi i leder hanno evidenziato la rilevanza del settore dell’energia e dell’elettricità e del rafforzamento della cooperazione subregionale con l’India. Inoltre, intendono collaborare nell’ambito di organizzazioni quali l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc) e l’Iniziativa del Golfo del Bengala per la cooperazione tecnica ed economica multisettoriale (Bimstec). (Inn)