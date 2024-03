Corea del Nord: Pyongyang distribuisce propaganda contro il presidente sudcoreano Yoon (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici a corto raggio lunedì 18 marzo, in concomitanza con la visita a Seul del segretario di Stato Usa Antony Blinken. Lo hanno riferito le forze armate sudcoreane, secondo cui i missili sono stati lanciati da una località a sud di Pyongyang in direzione del Mar del Giappone. Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, ha condannato pubblicamente il lancio dei missili, confermato anche dalla Guardia costiera giapponese, secondo cui i missili si sono inabissati all'esterno della zona economica esclusiva del Giappone. Nei giorni scorsi le forze armate nordcoreane hanno effettuato diverse manovre su larga scala supervisionate dal leader di quel Paese, Kim Jong-un, in risposta a un'annuale esercitazione congiunta delle forze armate statunitensi e sudcoreane. (segue) (Git)