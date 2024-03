Malesia: ex premier 98enne Mahathir indagato per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad è oggetto da mesi di indagini della Commissione anticorruzione malesiana (Macc). Lo hanno annunciato i figli maggiori dell'ex primo ministro 98enne. Il figlio 63enne di Mahathir, Mokhzani Mahathir, ha dichiarato nel corso di una intervista che il padre è il "principale indiziato" nell'ambito di una indagine della commissione, e "noi figuriamo tra i testimoni delle loro indagini". Lo scorso gennaio la Macc ha ordinato ai due figli maggiori di Mahathir, Mokhzani e Mirzan, di dichiarare i patrimoni detenuti a parture dal 1981, anno in cui il padre divenne primo ministro. La commissione sta conducendo indagini su affari offshore divulgati da un consorzio giornalistico, ma in questi mesi non ha mai riferito che l'ex premier è il principale indiziato nell'ambito delle indagini. (segue) (Fim)